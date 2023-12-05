Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        İlçedeki evinde rahatsızlanan Asya Ş. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        67 yaşındaki kadın hastanın, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiye...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiye...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi
        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi
        Kardeşiyle Dicle Nehri´ne atlayan Zelin´i arama çalışmalarında 8´inci gün
        Kardeşiyle Dicle Nehri´ne atlayan Zelin´i arama çalışmalarında 8´inci gün
        Şırnak´ta 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
        Şırnak´ta 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
        Şırnak'ta köy evi yandı
        Şırnak'ta köy evi yandı