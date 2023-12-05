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        Şırnak Belediyesi 3 yeni aracı filosuna kattı

        Şırnak Belediyesi, 2 kar küreme ve bir temizlik aracını filosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:38
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        Şırnak Belediyesi 3 yeni aracı filosuna kattı
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        Şırnak Belediyesi, 2 kar küreme ve bir temizlik aracını filosuna kattı.

        Belediye bahçesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 2 kar küreme ve bir temizlik dezenfekte aracında inceleme yaptı.

        Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 3 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

        Aldıkları yeni araçlarla belediyedeki araç sayısının 118'e yükseldiğini ifade eden Yarka, "45 olan araç sayımızı yeni araçlarımızla 118'e yükseltmiş olduk. 73 aracı belediyemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2 aracımız kaya damperli, biri de temizlik dezenfekte aracı. Bunları belediyemizin bütçesiyle aldık." dedi.

        Yarka, ayrıca itfaiye, su tankeri, minibüs, et taşıma aracı, traktör, cenaze aracı, su tankeri ve küçük vidanjör olmak üzere 8 aracı daha belediyeye kazandırmak için ihale çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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