Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kadınlardan 'Teröre Lanet' yürüyüşü

        ŞIRNAK'taAK Parti'nin öncülüğünde toplanan kadınlar, 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenleyip, "Teröre hayır, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kadınlardan 'Teröre Lanet' yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'taAK Parti'nin öncülüğünde toplanan kadınlar, 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenleyip, "Teröre hayır, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde 'Teröre Lanet' yürüyüşü gerçekleştirildi. Toplanan kadınlar, 200 metrelik Türk bayrağı açıp, 'AK Şırnaklı kadınlar, teröre karşı tek ses tek yürek' ve 'Kahrolsun PKK' yazılı pankart ve dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. AK Parti İl Başkanlığı binası önünden Sanat Sokağı´na kadar yürüyen kadınlar, sık sık "Teröre hayır, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

        'BU MİLLET DAHA ÇOK KENETLENECEK'

        Toplanan grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, terör örgütünün amacına ulaşamayacağını belirterek, "Yapılan saldırı ile terör örgütü hain yüzünü bir kez daha bu millete göstermiş oldu. Mehmetçiğimize yönelik yapılan bu hain saldırı neticesinde 12 vatan evladımızı şehit verdik. Herkes şunu bilmelidir ki hiç kimse yapılan hain saldırılarla bu milletin huzur ve kardeşliğini bozamayacak, tam aksine bu girişimlere karşı bu millet daha çok kenetlenecek, daha çok bilinçlenecek ve hain emellerini boşa çıkarma gayreti içerisinde olacaktır. Hiç kimse aziz milletimizi birbirine düşman edemedi, etmeyi de başaramayacak. Milletimizin birlik ve beraberliğine aykırı hiçbir düşünce aziz milletimizin nezdinde karşılık bulmadı, bulmayacaktır" dedi.

        'MİLLETİMİZ İHANETE KARŞI BOYUN EĞMEYECEKTİR'

        Yüzyıllardır ihanet şebekelerinin oyunlarının bozulduğunu ifade eden Acar, "Bizler Türkü'yle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle, bu coğrafyanın tamamını kendimize vatan edinmiş, bu coğrafya için dökülen kanların, verilen bedellerin omuzlarımıza ne tür bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle yaşıyoruz. Yüzyıllardır karşı karşıya kaldığımız ihanet şebekelerinin oyunlarını bozan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bozacak, yaşanan hiçbir olumsuzluk ve ihanete karşı boyun eğmeyecektir. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde yapılan planlar, oynan oyunlar ne kadar büyük olursa olsun, milletimiz bu planları ve oyunları boşa çıkaracak bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir. Şırnak halkı ve kadınları olarak, teröre karşı verilen mücadelede devletimize ve güvenlik güçlerimize olan inancımız tamdır, sarsılmazdır. Teröre karşı atılan ve atılacak her adımın destekçisi olduğumuzu, ülkemizin barış ve kardeşlik bağlarını hedef alan terörün hain ve alçak saldırılarına karşı millet olarak da devletimizin yanında olduğumuzu bilinmesini isteriz. Ülkemiz üzerinde hain planlar kuran ve terör örgütlerini maşa olarak kullananlar bunu iyi bilsin ki evladını vatan uğruna şehit veren annelerimizin semaya açılan avuçları var oldukça hain emelleri daima bertaraf olacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Annesi ve jandarma ikna etti, örgüte katılmaktan vazgeçti
        Annesi ve jandarma ikna etti, örgüte katılmaktan vazgeçti
        İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu
        İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu
        Şırnak Valisi Cevdet Atay İdil'de ziyaretlerde bulundu
        Şırnak Valisi Cevdet Atay İdil'de ziyaretlerde bulundu
        Şırnak'ta ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kışlık giysi yardımı
        Şırnak'ta ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kışlık giysi yardımı
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta valilikten 15 gün süreyle `Geçici Özel Güvenlik Bölgesi´ ilanı
        Şırnak'ta valilikten 15 gün süreyle `Geçici Özel Güvenlik Bölgesi´ ilanı