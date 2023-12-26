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        Şırnak'ta ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kışlık giysi yardımı

        İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Şırnak'ın Balveren beldesindeki öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:09
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        Şırnak'ta ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kışlık giysi yardımı
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        İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Şırnak'ın Balveren beldesindeki öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

        Balveren İlk ve Ortaokuluna gelen İHH üyeleri, önceden belirlenen 250 öğrenciye kışlık giysi desteği sundu.

        İHH gönüllüsü İlhami Demirci gazetecilere, beldede daha önce de belirlenen ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kışlık giysi desteğinde bulunduklarını belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı gelip görmek, onlarla tanışmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Belçika İHH olarak 250 öğrenciye bot ve mont desteği sunduk." dedi.

        Demirci, kendilerine destek sunan herkese teşekkür etti.

        Balveren İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hayal Erkan da birlik olarak ihtiyaç sahibi 250 öğrenciyi belirlediklerini ve bunu İHH yetkililerine ulaştırdıklarını ifade etti.

        Erkan, gelen destek için teşekkür ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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