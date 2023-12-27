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        Annesi ve jandarma ikna etti, örgüte katılmaktan vazgeçti

        ŞIRNAK'tançalışmak için Avrupa'ya gidip, burada kandırılıp, terör örgütü PKK'ya katılmak için eğitim alan, ardından Irak'a geçen M.A. (20), annesi ve jandarmanın ikna çabaları ile Türkiye'ye gelip, teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:05
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        Annesi ve jandarma ikna etti, örgüte katılmaktan vazgeçti
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        ŞIRNAK'tançalışmak için Avrupa'ya gidip, burada kandırılıp, terör örgütü PKK'ya katılmak için eğitim alan, ardından Irak'a geçen M.A. (20), annesi ve jandarmanın ikna çabaları ile Türkiye'ye gelip, teslim oldu.

        Şırnak'ta yaşayan M.A., 2022'nin Eylül ayında çalışmak için Avrupa'ya gitti. Avrupa'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran kişilerce kandırılan M.A.'ya, Belçika, Fransa ve Yunanistan'da ideolojik eğitim verildi. Terör örgütüne ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutularak eğitim de alan M.A., daha sonra Irak'a geçti. Oğlunun Irak'ta olduğunu öğrenen anne ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, M.A.'yı ikna etti. Örgüte katılmadan Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen M.A., jandarmaya teslim oldu. İşlemleri sonrası yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.A., ardından annesi ile buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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