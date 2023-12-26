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        Şırnak Valisi Cevdet Atay İdil'de ziyaretlerde bulundu

        Şırnak Valisi Cevdet Atay İdil ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:54
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay İdil'de ziyaretlerde bulundu
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay İdil ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Vali Atay beraberinde İdil Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Özel İdaresi yetkilileri ile İdil'i ziyaret etti.

        Mağaraköy'ü ziyaret eden, köydeki Ezidi Mezarlığında yapılan restorasyon ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Atay ve beraberindekiler Haberli Köyü Süryani Misafirhanesinde incelemelerde bulundu, Haberli Köyü muhtarı Şemun Güzel'den bilgi aldı, Süryani vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra Haberli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Atay ve beraberindekiler, Karakol Komutanı ve askerlerle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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