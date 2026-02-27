Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Cizre'de Kur'an kursu öğrencisi 95 günde hafız oldu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cihat Yelsiz, 95 günde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de Kur'an kursu öğrencisi 95 günde hafız oldu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cihat Yelsiz, 95 günde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

        Cizre müftülüğüne bağlı Bağlarbaşı köyündeki Şeyh Seyda Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören Cihat Yelsiz, 95 günde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi.

        İlçe müftüsü Süleyman Baran, ilçedeki Kur'an kurslarında 1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü ve bölgedeki başarı grafiğinin yükseldiğini söyledi.

        Kur'an kursunda eğitim alan Yelsiz'in 95 günde hafız olmayı başardığını kaydeden Baran, "Öğrencimiz azmedince 95 günde hafız olunabileceğini kanıtladı. Daha önce 58 günde bitiren öğrencilerimiz de olmuştu. Cizre, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Hakkari gibi çevre illerden gelen öğrencileriyle bölgenin ilim üssü konumundadır. Ramazan ayından sonra 250 kişilik geniş katılımlı bir hafızlık merasimi düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Yelsiz ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Hafız olmak için eğitime başladığını belirten Yelsiz, şunları söyledi:

        "Buraya hafız olmak için geldim. 2 aylık hazırlık sürecinin ardından hafızlık eğitimine başladım. Kendime 3 aylık bir hedef koymuştum; gece gündüz çalışarak 95 günde tamamladım. Herkesin kapasitesi farklıdır ama önemli olan kendine güvenmek ve bir hedef çizmektir."

        Hafızlık hocası Recep Bahadır da, öğrencisini başarısından dolayı kutladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Beytüşşebap'ta turizm yatırımına 9 milyon TL hibe desteği
        Beytüşşebap'ta turizm yatırımına 9 milyon TL hibe desteği
        Hafızlık hayaline 95 günde kavuştu
        Hafızlık hayaline 95 günde kavuştu
        Şırnak'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
        Şırnak'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
        Şırnak'ta devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı
        Şırnak'ta devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı
        Şırnak'ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 9 yaralı
        Şırnak'ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 9 yaralı
        Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli