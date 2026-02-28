Canlı
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta karda yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü yerleşim yerine indi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:01
        İlçede iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

        Yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları, sıklıkla yerleşim yerlerinde görüntülenmeye başlandı.

        İlçenin Sinekli Mahallesi civarında gezen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

