Şırnak'ta nevruz etkinliklerinde polise taş atıp terör propagandası yapan 45 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve ayrıca Silopi ilçesindeki eylemde yasa dışı pankart açarak, terör örgütü PKK lehine slogan atan, polise taş atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kimlikleri belirlenen 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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