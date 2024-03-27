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        Şırnak'ta nevruz etkinliklerinde polise taş atıp terör propagandası yapan 45 kişiye gözaltı

        ŞIRNAK'ta, nevruz etkinliklerinde polise taş atan, yasa dışı pankart açıp, terör örgütü PKK lehine slogan atan 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:20
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        Şırnak'ta nevruz etkinliklerinde polise taş atıp terör propagandası yapan 45 kişiye gözaltı
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        ŞIRNAK’ta, nevruz etkinliklerinde polise taş atan, yasa dışı pankart açıp, terör örgütü PKK lehine slogan atan 45 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve ayrıca Silopi ilçesindeki eylemde yasa dışı pankart açarak, terör örgütü PKK lehine slogan atan, polise taş atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kimlikleri belirlenen 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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