Şırnak'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)
SELSULARINA KAPILAN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER KURTARDICizre ilçesindeki Cudi Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle 1'i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı.
SELSULARINA KAPILAN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan, Şırnak Valisi Cevdet Atay, yağışta ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağını söyledi.
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