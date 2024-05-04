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        Şırnak'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)

        SELSULARINA KAPILAN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER KURTARDICizre ilçesindeki Cudi Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle 1'i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:51 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:55
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        Şırnak'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)
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        SELSULARINA KAPILAN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

        Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Öte yandan, Şırnak Valisi Cevdet Atay, yağışta ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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