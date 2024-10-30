Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçbeyi köyü, Kasrik beldesi mevkisinde meydana geldi. Askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisindeki 6 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.