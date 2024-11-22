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        Şırnak'ta, özel harekat polisinden gerçek mühimmatlarla tatbikat

        ŞIRNAK'ta İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçek mühimmatlarla yaptığı 2024 yıl sonu tatbikatı, gerçeği aratmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:45
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        Şırnak'ta, özel harekat polisinden gerçek mühimmatlarla tatbikat
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        ŞIRNAK’ta İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçek mühimmatlarla yaptığı 2024 yıl sonu tatbikatı, gerçeği aratmadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından, 2024 yıl sonu tatbikatı gerçekleştirildi. 57 personelin katıldığı tatbikatta ekipler, ulaşım araçları ve meskun mahal operasyonları ile ileri seviye atış eğitimleri, koreografik atış, keskin nişancı atışı ve roketatar atışı yaptı. Tatbikata Vali Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kurum müdürleri ve özel harekat polisleri katıldı.

        Ekiplerin gerçek mühimmat kullanıldığı tatbikatta senaryo gereği teröristler, yolcu otobüsündekileri rehin aldı. Polis ekipleri, zırhlı araçlar ile önünü kestiği otobüse iki taraftan yaklaşarak, sis bombaları atıp teröristlerin dikkatini dağıttı. Ekipler, daha sonra otobüse girerek teröristleri başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi, rehineleri kurtardı. Meskun mahal operasyonu senaryosunda ise bir evde oldukları belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi. Operasyonda evin kapısı önce patlayıcılarla güvenli bir şekilde patlatıldı, ardından duble atış yöntemi ile bütün odalar taranarak, teröristler etkisiz hale getirildi. Yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanlar kullanan ekipler, gece ve gündüz fark etmeksizin yakın muharebe atışlarının yanı sıra, 400 metreden de keskin nişancı atışı ile hedefi tam isabetle vuruyor. 400 metre atışı gerçekleştiren keskin nişancının atışının başarılı sonuçlanması ile birlikte atış yaptığı alanda büyük Türk bayrağı açıldı, sis bombaları atıldı.

        ‘BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR’

        Tatbikatın ardından ekipleri tebrik eden Vali Birol Ekici, “Gerçek mühimmatların kullanıldığı kahraman polisimizin bir tatbikatını hep birlikte izledik. Dosta güven veren ve düşmana korku salan bir tatbikattı. Kullanılan mühimmattın neredeyse tamamı yerli ve milli mühimmattan oluşuyordu. Hepimizin bildiği üzere ülkemizde 40 yıldır kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Ve bugün bölücü terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Şehirlerimizde huzur ve güvenin teminatı emniyet güçlerimizdir. Şırnak’ı Türkiye’nin en güvenli şehri haline getirene kadar çalışmalarımız devam edecektir. Yine kahraman polisimizin olduğu gibi kahraman jandarmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugün dünyada medarı iftiharımızdır” dedi.

        İl Emniyet Müdürü Özel Harekat Şube Müdürlüğü vekili ise ekiplerin 7 gün 24 saat yurt içi ve yurt dışında göreve hazır olduklarını belirterek, “İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü olarak icrası özel kabiliyet ve tesisat gerektiren operasyonlarda görev alan özel harekat personelinin eğitimlerinde hangi seviyelere geldiklerini görmek için düzenlenen 2024 yıl sonu tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatımızda kullanılan mühimmatların yerli ve milli olması bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Tatbikatımızda meskun mahal operasyonu, yurt operasyonu, keskin nişancı atışı, roketatar atışı gerçekleşmiştir. Tatbikatımıza 57 personel katılmıştır. Özel Harekat personelimiz 7 gün 24 saat yurtiçinde ve yurtdışında görev yapmaya hazırdır” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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