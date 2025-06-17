Hava sahası kapalı olan Irak ve Ürdün'den gelenler, Şırnak'tan uçuyor

İSRAİL-İranarasındaki çatışma nedeniyle ulaşıma kapalı olan Irak'ın Erbil Havalimanı'ndan gidemeyen yolcular, kara yoluyla geldikleri Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

İran-İsrail arasında yaşanan çatışma hava trafiğini de etkiledi. Irak ve Ürdün'ün hava sahalarının uçuşlara kapatılmasının ardından o ülkelerden yurt dışına çıkmak isteyenler, kara yoluyla Şırnak'a gelerek Şerafettin Elçi Havalimanı'nı kullanmaya başladı. Bazı yolcular, gelen özel uçaklarla Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere giderken, diğer yolcular tarifeli uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya uçuyor. Irak ve Ürdün'a gitmek isteyenler de uçakla Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelerek kara yoluyla gidiyor.