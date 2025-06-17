Hava sahası kapalı olan Irak ve Ürdün'den gelenler, Şırnak'tan uçuyor
İSRAİL-İranarasındaki çatışma nedeniyle ulaşıma kapalı olan Irak'ın Erbil Havalimanı'ndan gidemeyen yolcular, kara yoluyla geldikleri Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
İSRAİL-İranarasındaki çatışma nedeniyle ulaşıma kapalı olan Irak'ın Erbil Havalimanı'ndan gidemeyen yolcular, kara yoluyla geldikleri Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.
İran-İsrail arasında yaşanan çatışma hava trafiğini de etkiledi. Irak ve Ürdün'ün hava sahalarının uçuşlara kapatılmasının ardından o ülkelerden yurt dışına çıkmak isteyenler, kara yoluyla Şırnak'a gelerek Şerafettin Elçi Havalimanı'nı kullanmaya başladı. Bazı yolcular, gelen özel uçaklarla Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere giderken, diğer yolcular tarifeli uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya uçuyor. Irak ve Ürdün'a gitmek isteyenler de uçakla Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelerek kara yoluyla gidiyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.