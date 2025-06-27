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        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

        ŞIRNAK Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 5 bölgenin 27 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:08 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:10
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        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
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        ŞIRNAK Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 5 bölgenin 27 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyurdu.

        Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 5 bölgenin 27 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

        “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 27 Haziran 2025 (Dâhil) - 5 Temmuz 2025 (Dâhil) tarihleri arasında (9) Dokuz gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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