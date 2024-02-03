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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:51
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Cizre

        Hakemler:Ramazan Demiröz, Alper Uğurten

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Kurt, Far, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Görkem Yazgan, Hakan Polat)

        Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz)

        Setler: 22-25, 23-25, 25-20, 22-25

        Süre: 108 dakika (24, 28, 29, 27)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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