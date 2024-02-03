Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:Cizre
Hakemler:Ramazan Demiröz, Alper Uğurten
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Kurt, Far, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Görkem Yazgan, Hakan Polat)
Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 22-25, 23-25, 25-20, 22-25
Süre: 108 dakika (24, 28, 29, 27)
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