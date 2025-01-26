Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

        ŞIRNAK Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 27 Ocak'tan itibaren 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        ABONE OL

        ŞIRNAK Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 27 Ocak’tan itibaren 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerin 27 Ocak-10 Şubat arasında 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından (27 Ocak 2025 (Dahil) – 10 Şubat 2025 (Dahil) tarihleri arasında ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        "Galatasaray transferde yönünü değiştirmiştir"
        "Galatasaray transferde yönünü değiştirmiştir"
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!

        Benzer Haberler

        TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü
        TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü
        Şırnak'ta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şırnak'ta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören dü...
        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören dü...
        HÜDA PAR Genel Başkanvekili Demir, Silopi'de incelemelerde bulundu
        HÜDA PAR Genel Başkanvekili Demir, Silopi'de incelemelerde bulundu
        Cizre Belediyespor, Altekma maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Altekma maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Şırnak'ta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor
        Şırnak'ta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor