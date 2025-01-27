Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 20 kilogram metamfetamin, 33 gram esrar, 1 bong, gümrük kaçağı 76 cep telefonu, 4 bin 392 paket sigara, 355 elektronik sigara ve 19 bin 494 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 17'si hakkında adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.