Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda, 4 kilogram altın, 20 gram bonzai, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, gümrük kaçağı 68 cep telefonu, 12 bin 578 paket sigara, 58 elektronik sigara, 430 puro, 17 ayakkabı, 312 süs eşyası, 95 inşaat malzemesi ve 290 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 11 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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