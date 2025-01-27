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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:56 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:56
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 20-26 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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