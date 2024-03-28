Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi

Taşınan yük trafiği ise, 309 ton olarak gerçekleşti.

İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 29 bin 933, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 506'ya ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

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