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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:36
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi
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        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 29 bin 933, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 506'ya ulaştı.

        Taşınan yük trafiği ise, 309 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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