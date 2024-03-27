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        Şırnak'ta yasa dışı slogan ve polise taş atan 45 şüpheliye gözaltı

        Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde yasa dışı slogan ve polise taş attıkları iddiasıyla 45 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:39
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        Şırnak'ta yasa dışı slogan ve polise taş atan 45 şüpheliye gözaltı
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        Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde yasa dışı slogan ve polise taş attıkları iddiasıyla 45 şüpheli yakalandı.

        Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde 18 Mart, Cizre'de 20 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve Silopi'de 21 Mart akşamı cadde ve sokaklarda yasa dışı slogan ve polise taş atan kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmada, olaylara karıştığı tespit edilen 50 kişiye yönelik operasyon yapıldı.

        Kent merkezi ve 2 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

        Polisin diğer 5 şüpheliyi yakalamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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