Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle açıldı

        Şırnak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle yapılan "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle yapılan "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 1250 metrekare alana inşa edilen Millet Kıraathanesi içerisinde Dengbej Evi, kütüphane, okuma, sergi ve toplantı salonları yer alıyor.

        Törende konuşan Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Millet Kıraathanesi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yapının dış mimarisinin Beyaz Saray'a benzetildiğini ifade eden Yarka, "Milletimiz burası için Beyaz Saray diyor. Dünyada iki Beyaz Saray var. Bir tanesi Amerika'da bir tanesi de Şırnak'ta." dedi.

        Yarka, gençlere bundan sonraki zamanlar için projelerinin olacaklarını belirterek "Bu binada sadece Dengbej Evi yok, yan tarafımızda gençlerimiz için dijital gençlik merkezi yapıyoruz. Biz söz verdik sizlere, 'Şırnak gençliğini teknolojinin gerisinde bırakmayacağız' diye. Batıdaki şehirler gibi Şırnak gençliğine de her alanda Allah’ın izniyle hizmetler sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Millet Kıraathanesi içerisinde gençler için birçok alan olduğunu vurgulayan Yarka, seçildikleri takdirde gençler için farklı projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

        Programda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, MHP İl Başkanı Halil Tatar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da konuşma yaptı.

        Aaçılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Dengbej Evi'nde, dengbejler çeşitli türküler seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Kripto para borsası FTX’in kurucusuna 25 yıl hapis cezası
        Kripto para borsası FTX’in kurucusuna 25 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te

        Benzer Haberler

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi
        Cizre'de Kütüphane Haftası kutlandı
        Cizre'de Kütüphane Haftası kutlandı
        Şırnak'ta yasa dışı slogan ve polise taş atan 45 şüpheliye gözaltı
        Şırnak'ta yasa dışı slogan ve polise taş atan 45 şüpheliye gözaltı
        Şırnak'ta nevruz etkinliklerinde polise taş atıp terör propagandası yapan 4...
        Şırnak'ta nevruz etkinliklerinde polise taş atıp terör propagandası yapan 4...
        AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu, gençlerle buluştu
        AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu, gençlerle buluştu
        Silopi'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Silopi'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi