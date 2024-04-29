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        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı

        Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:41
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        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı
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        Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı.

        Festivalin ilk gününde Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt öncülüğünde 250 kişilik ekip Akdizgin köyünde bir araya geldi.

        Kaymakam Karakurt, yürüyüş öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Bu kapsamda Akdizgin köyünden başlayarak Apartman Mağaraları'na kadar yürüyüş yapacaklarını ifade eden Karakurt, yürüyüşün ardından hep birlikte kamp ateşi yakacaklarını belirtti.

        Karakurt, şöyle dedi:

        "Yarın da rafting ve kano sporunun yanında yamaç paraşütü etkinlikleri olacak. Valimiz ve il protokolümüzün de katılım sağlayacağı etkinliğimizde müzik dinletimiz olacak. Festivalde ana amacımız bölgemizi tanıtmak, buralara yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlamak. Artık çok şükür ki bölgede huzur var. İnsanlar istedikleri yere gidebiliyor, gezebiliyor, görebiliyor. Bunları yaşatmak istiyoruz."

        Etkinliğe Van'dan gelerek katılan Fatih Samsa, festival kapsamında eşi ve kız kardeşi ile kamp yapmaya geldiğini belirtti.

        Daha önce bu bölgenin görüntülerini gördüğünü ve çok beğendiğini ifade eden Samsa, "Özellikle Cehennem Deresi'ni çok merak ediyordum. Gelip görmek istedim. Gerçekten de göründüğünden çok daha güzel buldum. Geldiğime değdi. Buraların bu tür etkinliklerle tanıtılması önemli." diye konuştu.

        Huzan Barış da bölgede daha önce gidilemeyen yerleri keşfettiklerini, bunun da son yıllarda sağlanan huzur sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

        Doğasever olarak bölgede birçok yerin keşfedilmeyi beklediğini dile getiren Barış, "Son 4-5 yıldır artık insanlar gönüllerince gezebiliyor, belirlenen yürüyüş rotalarında etkinlikler yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra katılımcılar Akdizgin köyünden Gabar Dağı mevkisindeki Apartman Mağaraları'na kadar yürüdü.

        Ekip, daha sonra burada kamp kurarak, piknik yaptı. Müzik eşliğinde halay çeken doğaseverler, akşam saatlerinde ise kamp ateşi yaktı.

        Etkinliğe, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, doğaseverler ve vatandaşlar katıldı.

        Festival yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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