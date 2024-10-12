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        Şırnak'ta İyilik Hareketi temsilcilerinden Rektör Prof. Dr. Alkış'a ziyaret

        Şırnak'ta İyilik Hareketi temsilcileri, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:43
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        Şırnak'ta İyilik Hareketi temsilcilerinden Rektör Prof. Dr. Alkış'a ziyaret
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        Şırnak'ta İyilik Hareketi temsilcileri, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı ziyaret etti.

        Kentte faaliyet gösteren İyilik Hareketi'nin temsilcileri Turgay Birlik, Salih Ertaş, Şemsettin Barış ve Emin Tatar, Rektör Prof. Dr. Alkış'la makamında bir araya geldi.

        Üniversitenin ve kentin gelişimine sağladığı katkılardan dolayı Alkış'a plaket takdim eden temsilciler, çalışmalarında başarılar diledi.

        Alkış da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının bir şehrin gelişimi için önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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