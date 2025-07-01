Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" seçmeleri başladı

        Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temasıyla seçmeler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" seçmeleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temasıyla seçmeler başladı.

        Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapılan seçmelerde 9-14 yaş arasındaki çocuklar, futboldaki hünerlerini sergiledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, AA muhabirine, okulların tatil edilmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) öncülüğünde yürütülen Spor Okulları Projesi'nin başladığını söyledi.

        Kentte yoğun genç nüfusunun olduğunu, bu amaçla çeşitli kurslar açtıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

        "Bunların başında da futbol gelmektedir. Kentte binlerce çocuk futbola ilgi göstermektedir. Bizler de antrenörler gözetiminde hem eğitim vermek hem yetenekli sporcuları Türk sporuna kazandırmak için altyapı çalışmalarını uzun yıllardır sürdürüyoruz. Amacımız profesyonel liglerde oynayabilecek futbolcuları keşfedip bunları büyük takımlara, milli takıma kazandırmak."

        Avcı, yaz boyunca il ve ilçe tesislerinde düzenlenecek etkinliklere tüm çocukları beklediklerini dile getirdi.

        Antrenörü Metin Cavlak da bu yıl futbola yoğun talebin olduğunu ifade ederek, velilere teşekkür etti.

        Futbol seçmelerinde çocukları "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temasıyla seçtiklerini aktaran Cavlak, "Burada yarım saatlik çift kale maçta sivrilen sporcuları ayırarak 2025-2026 sezonu için uygun görülen yaş kategorisinde resmi olarak maçlara hazırlıyoruz. U15, U16 altyapı takımında oynayacaklar. Okulların kapanmasıyla çocuklara yaz boyunca futbol eğitimi veriyoruz. Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden başında geliyor. Bu da bizim için büyük bir avantajdır." diye konuştu.

        Seçmelere katılan Yunus Ercan Ermiş de antrenörlerin gözetiminde ilk 2 gündeki elemeleri geçtiğini ve bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Ailesinin de büyük desteğini aldığını ve babasıyla geldiğini aktaran Ermiş, "Gelecekte iyi bir sporcu olmak ve milli takıma seçilmek istiyorum." dedi.

        Tayyip Berke Vurgun da seçmeleri geçerek, altyapıda yer almak istediğini kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Şırnak'ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği engelli tenisçi başarılarıyl...
        Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği engelli tenisçi başarılarıyl...
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Silopi'de "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi
        Silopi'de "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi