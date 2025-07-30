Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış üniversitenin tanıtım standını ziyaret etti

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, öğrenci adaylarına üniversitenin tanıtımı için açılan standı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış üniversitenin tanıtım standını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, öğrenci adaylarına üniversitenin tanıtımı için açılan standı gezdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite tarafından kent merkezi ile Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde tanıtım stantlarının kurulduğu belirtildi.

        Stantlarda görev yapan akademik ve idari personelin aday öğrencilere üniversitenin bölümleri, kontenjanları, burs olanakları, barınma imkanları ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi sunduğu ifade edilen açıklamada, üniversitenin bölge gençliğini üniversiteyle tanıştırmak ve doğru yönlendirilmelerini sağlamak için tanıtım faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, Rektörü Prof. Dr. Alkış'ın kent merkezinde kurulan standı ziyaret ederek, görevli akademisyenler ile stantta bilgilendirilen öğrenci ve aileleriyle bir araya geldiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alkış, stant görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, aday öğrencilerin doğru tercihler yapmasında tanıtım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Silopi'de 49 dereceyi bulan sıcaklık, TIR şoförlerine zor anlar yaşatıyor
        Silopi'de 49 dereceyi bulan sıcaklık, TIR şoförlerine zor anlar yaşatıyor
        Şırnak'ta seyir halindeki tır yandı
        Şırnak'ta seyir halindeki tır yandı
        Kavurucu sıcaklar Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförlerin...
        Kavurucu sıcaklar Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförlerin...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapı...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapı...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören dü...
        Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören dü...