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        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan İdil Devlet Hastanesi'ne ziyaret

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, İdil Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:47
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        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan İdil Devlet Hastanesi'ne ziyaret
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        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, İdil Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Anmal, beraberinde sendika yöneticileriyle, İdil Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Abdulgafur Öktem, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Yalçın, Müdür Yardımcı Sabri Hamarat ve Birim Sorumlusu Dilan Baykal'ı hastanede ziyaret etti.

        Başhekim Dr. Bilal Baykal ve Başhekim Yardımcısı Dt. Mutalip Bulut ile de bir araya gelen Anmal, hastane yöneticilerine başarı diledi.

        Anmal, hastane yöneticilerine plaket takdim etti.

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        Galeri
        Galeri

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