Şırnak'ta seyir halindeki tır yandı

Fadıl Nerse idaresindeki 73 AAZ 666 plakalı tır, Cizre-Şırnak kara yolunun Bozalan TOKİ konutları mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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