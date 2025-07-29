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        Şırnak'ta seyir halindeki tır yandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:29
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        Şırnak'ta seyir halindeki tır yandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fadıl Nerse idaresindeki 73 AAZ 666 plakalı tır, Cizre-Şırnak kara yolunun Bozalan TOKİ konutları mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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