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        Şırnak'ta 4 köyde muhtarlık ofisi yapıldı

        Şırnak'ın 4 köyünde inşasına başlanan muhtarlık ofisleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:36
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        Şırnak'ta 4 köyde muhtarlık ofisi yapıldı
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        Şırnak'ın 4 köyünde inşasına başlanan muhtarlık ofisleri tamamlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Geçitboyu, İkizce, Kızılsı ve Kayaboyun köylerinde inşa edilen muhtarlık ofislerinin tamamlandığı belirtildi.

        Muhtarların, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmeleri ve köy işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla inşa edilen ofislerin ihtiyaç duyulan tüm donanıma sahip olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İçerisinde çalışma alanı, bekleme bölümü ve gerekli teknolojik altyapı bulunuyor. Bu sayede köy halkının muhtarlıkla olan işlerini daha konforlu ve hızlı bir şekilde halledebileceği bir ortam sağlanmış oldu. Yeni muhtarlık ofislerinin, köylerdeki idari işleyişi kolaylaştırması ve muhtarların vatandaşlarla daha yakın temas kurmasına olanak sağlaması amaçlanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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