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        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:22
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        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 21-25 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 10 bin 457 paket sigara, 15 elektronik sigara, 345 elektronik sigara likiti, 57 kilogram çay, 13 kilogram nargile tütünü, 17 cep telefonu, 32 cep telefonu şarj adaptörü, 24 ayakkabı, 102 termos, 2 bin 5 oyuncak, 19 klima, 6 kaynak makinesi, 23 elektronik eşya, 62 anahtar takımı, 172 kozmetik malzemesi, 65 süs eşyası, 48 yedek parça ve 766 muhtelif inşaat malzemesi ile 2 gram esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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