Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarını sergilendiği "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" ikinci gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkıları ve Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, yoğun ilgi görüyor.

Fuarda emniyet, jandarma ve sağlık müdürlükleri açtıkları stantta vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Alaattin Büyükkaya ve Serdar Tuncer de okurları ile bir araya geldi.

Fuarı gezenlerden Serdar Dağlı, organizasyonların düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Çocukları ile fuarı gezerek kitap aldıklarını belirten Dağlı, "Çocuklar da gönüllerince kitap seçti ve bol bol kitap aldılar. Bu tür organizasyonların devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Öğretmen İbrahim Munis ise ilim ve irfan yuvası Cizre'de fuarın açılmasını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.