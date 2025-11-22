Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:58 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:Cizre100. Yıl

        Hakemler: Recep Karakoç, Tolgahan Dinçer

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, İbrahim Emet, Hakan Polat, Rezaei (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Umut Durur, Emre Çevik, Mehmet Kantarcıoğlu, Hüseyin Batuhan Duman, Egehan Avcıl)

        Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Joonas)

        Setler: 22-25, 18-25, 18-25

        Süre: 84 dakika

        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bir bebek, bir isim, bir ömürlük gönül bağı Şırnak'ta gönüller fethedildi,...
        Bir bebek, bir isim, bir ömürlük gönül bağı Şırnak'ta gönüller fethedildi,...
        Cizre'de Rojin konser verdi
        Cizre'de Rojin konser verdi
        Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi
        Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi
        Cizre Kitap Fuarı, "Cezeri'nin İzinde, Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı" t...
        Cizre Kitap Fuarı, "Cezeri'nin İzinde, Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı" t...
        Cizre'de ilk kitap fuarı kapılarını açtı
        Cizre'de ilk kitap fuarı kapılarını açtı
        Şırnak'ta "Cezeri'nin izinde kardeşlik ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...
        Şırnak'ta "Cezeri'nin izinde kardeşlik ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...