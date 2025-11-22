Silopi'de öğrencilere yönelik hafta sonu kursları başladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla SEBİGEP (Silopi Eğitimde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında kurslar açıldı.

Silopi Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında hafta sonu kursları başladı.

Projede, Koç İlkokulu spor, Silopi İmam Hatip Ortaokulu müzik ve resim, Cudi Ortaokulu ise akıl ve zeka oyunları olarak yapılandırıldı.

Öğrenciler bu okullarda, futbol, voleybol, basketbol, müzik, görsel sanatlar ve zeka oyunları alanlarında eğitim alarak yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

Şu ana kadar 350 öğrenci kurslara başvuruda bulundu. Kurslarda 18 gönüllü öğretmen görev alıyor.

Kursları ziyaret eden Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, "Kurslarda sayı artıyor çünkü tanındıkça ilgi artıyor. Bundan da çok mutluyuz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Fedakarlık ederek bu kursları ücretsiz olarak veriyorlar. O anlamda güzel bir kurs merkezlerimiz ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.