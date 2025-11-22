Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Silopi'de öğrencilere yönelik hafta sonu kursları başladı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla SEBİGEP (Silopi Eğitimde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında kurslar açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:27
        Silopi'de öğrencilere yönelik hafta sonu kursları başladı
        Şırnak’ın Silopi ilçesinde öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla SEBİGEP (Silopi Eğitimde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında kurslar açıldı.

        Silopi Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında hafta sonu kursları başladı.

        Projede, Koç İlkokulu spor, Silopi İmam Hatip Ortaokulu müzik ve resim, Cudi Ortaokulu ise akıl ve zeka oyunları olarak yapılandırıldı.

        Öğrenciler bu okullarda, futbol, voleybol, basketbol, müzik, görsel sanatlar ve zeka oyunları alanlarında eğitim alarak yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

        Şu ana kadar 350 öğrenci kurslara başvuruda bulundu. Kurslarda 18 gönüllü öğretmen görev alıyor.

        Kursları ziyaret eden Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, "Kurslarda sayı artıyor çünkü tanındıkça ilgi artıyor. Bundan da çok mutluyuz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Fedakarlık ederek bu kursları ücretsiz olarak veriyorlar. O anlamda güzel bir kurs merkezlerimiz ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

