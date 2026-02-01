Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 21:46 Güncelleme: 01.02.2026 - 21:46
        Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, ilçede kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

        Bölücek, Beşağaç, Değirmenköy ve Güneyyaka grup köy yolunun Günyüzü köyü sınırlarında, kar nedeniyle yol genişletme çalışması yapan ekibin bulunduğu alana çığ düştü.

        Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken operatörünün o esnada molada olduğu öğrenilen bir iş makinesi kısmen çığ altında kaldı.

        Bölgeye gönderilen takviye ekiple ulaşıma kapanan yolun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

