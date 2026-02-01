Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın kentin doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının beklendiği belirtildi.



Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.













