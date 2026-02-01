Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

        Şırnak Valiliği, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:18 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:18
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        Şırnak Valiliği, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın kentin doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının beklendiği belirtildi.

        Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

