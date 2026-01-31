Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta çekicinin dorsesine gizlenmiş 142 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir çekicinin dorsesine gizlenmiş 142 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 22:14 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:14
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hakkari'den batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen H.B. ile H.Y. idaresindeki çekici Cizre'de durduruldu.

        Aracın dorsesinde yapılan aramada, 142 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, H.B. ve H.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Paylaşımda, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen bu başarılı operasyonda görev alan kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi uyuşturucudan korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

