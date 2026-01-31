Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 19:41 Güncelleme: 31.01.2026 - 19:41
        Şırnak'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şırnak’ın Cizre ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde virajı alamayıp bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

