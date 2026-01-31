Şırnak'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde virajı alamayıp bariyere çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

