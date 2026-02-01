"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor

FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ailenin yaşadığı Faraşin Yaylası'nın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolunun açılması için ekipler zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.



Şırnak, Hakkari ve Van sınırlarında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzura kavuşması sonucu yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götüren göçerlere ev sahipliği yapıyor.



Yaylada kış aylarında ise 5 aileden yaklaşık 30 kişi yaşıyor. Beytüşşebap ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada, yoğun kar ve tipi nedeniyle kış şartları ağır geçiyor.



Bu yıl da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.



Yolun yeniden ulaşıma açılması için Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri görevlendirildi.



İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yayla yolunda, tipi nedeniyle yer yer 4 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.



İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda ekipler, yolun ulaşıma açılması için yoğun bir çaba ve mesai harcıyor.



- "Kara yoluyla ulaşmak imkansız olduğu için helikopter ile hastayı aldılar"



İlçe Özel İdaresinde görevli dozer operatörü İrfan Cin, AA muhabirine, yaklaşık 1 haftadır yol açma çalışması yürüttüklerini, hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara bazen ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.



Kardan temizlenecek yaklaşık 25 kilometrelik yol kaldığını anlatan Cin, "Yaylada 5 aile yaşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine yayladan bir hasta ihbarı geldi. Kara yoluyla ulaşmak imkansız olduğu için helikopterle hastayı aldılar. Yol güzergahında yaklaşık 10 yerde çığ tehlikesi var. Tedbir alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.



- "Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz"



İlçe Özel İdaresinde ekip şefi Cihat Akdağ ise ağır kış şartlarının çalışmaları zorlaştırdığını bildirdi.



Akdağ, "Çığ riski çok yüksek. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 7 metreyi buluyor. Bu nedenle yer yer ekskavatöre ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

