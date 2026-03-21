        Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Şırnak'ın Kasrik beldesi ile İdil ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Kentte önceki gün başlayan ve dün etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kasrik beldesi ve İdil ilçesinin Oyalı köyünde gece dereler taştı.

        Derelerin taşması sonucu beldede bazı evleri, ahırları ve ağılları su bastı, köyde de yolda çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Jandarma ve AFAD ekiplerince beldedeki evlerde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

        İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile de beldede ve dere çevresinde biriken çamur temizlendi.

        Ahırlarda bulunan yaklaşık 85 küçükbaş hayvan ile 10 kovandaki arıların telef olduğu, 4 ağılın zarar gördüğü belirlendi.

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kasrik beldesinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince de Oyalı köyünde çöken yoldaki hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

        Köyde oluşan hasarın tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!
        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?

        Benzer Haberler

        Kış şartlarının devam ettiği Şırnak'ta çiçekler açtı
        Kış şartlarının devam ettiği Şırnak'ta çiçekler açtı
        Milletvekili Arslan Tatar Kasrik'teki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
        Milletvekili Arslan Tatar Kasrik'teki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
        Şırnak'ta sağanak sele neden oldu, evleri su bastı
        Şırnak'ta sağanak sele neden oldu, evleri su bastı
        Şırnak Valiliğinden yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak'ta sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
        Şırnak'ta sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bayramlaşma programı düzenlendi