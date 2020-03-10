Şırnak'ta, cezaevinden firar eden 4 kişi yakalandı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Şırnak T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası olan B.O., uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün cezası bulunan M.E.Ö ile çeşitli suçlardan tutuklu bulunan S.A. ve S.D. öğle saatlerinde firar etti. Firarilerin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu firari 4 kişi, Cizre ilçesinde yakalandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-03-10 21:05:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.