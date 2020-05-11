Şırnak'ta besiciler, koyunlarını kurtlardan korumak için gece nöbet tutuyor gündüz ise uyuyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çiftçiler, küçükbaş hayvanlarını kurtlardan korumak için gece nöbet tutup, gündüz de uyuyor.

Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber ahırlarda rahat edemeyen binlerce küçükbaş hayvan için yapılan açık ahır, kurtların hedefi haline geldi. Kurtların hayvanlarına saldırmasını önlemek isteyen çiftçiler, ahır önlerinde sabaha kadar nöbet tutuyor.

İlçeye bağlı Başaran köyünde yıllardır hayvancılıkla uğraşan Hasan Gökçe, kardeşi ve arkadaşlarıyla yıllardır ilkbahar aylarında dışarıda kurt nöbetleri tutuyor. Kurt sürülerine karşı ateşler yakıp sabaha kadar ayakta bekleyen gençler. hayvanlarına gözü gibi bakıyorlar. Ramazan ayı boyunca nöbet tuttuğunu kaydeden Hasan Gökçe, 2 ay daha nöbet tutacaklarını söyledi. Gökçe, "Ramazan ayı başlangıcından beri buradayız. Nöbetler tutuyoruz. Mecburuz çünkü kurtlar sürüler halinde keçilere saldırıyor. Biz de mecburen ateş yakıp nöbet tutuyoruz. Yaklaşık 15 gündür buradayız. 2 ay daha böyle sürecek. Uyumuyoruz, çünkü uyursak kurtlar gelir. Dün akşam iki kurt geldi, ışığı yöneltince kaçtılar tekrar" dedi.

Cengiz Gökçe ise her gün dönüşümlü olarak nöbet tuttuklarını söyledi. Cengiz Gökçe, "Ramazan ayındayız malum bu yüzden dönüşümlü olarak buraya geliyoruz. Sabaha kadar buradayız. Dönüşümlü olarak geldiğimiz için arkadaşlarımız iftar açarken ya da sahura giderken biz geliyoruz. Sonra biz gidiyoruz onlar geliyor. Çadırdan baraka yapmışız, böyle devam ediyor" diye konuştu.

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