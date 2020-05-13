Görümlü beldesinde 12 bin metrekarelik çok amaçlı yaşam alanı yapılacak

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu beldeye kurulacak çok amaçlı parkın görümlü halkına hayırlı olmasını diledi.

Görümlü Belediyesi tarafından beldeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan alana çok amaçlı park yapılacak. Parkın içerisinde sportif faaliyetlerin yapıldığı alanların yanı sıra birçok faaliyet yapılabilecek. Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, belde için büyük önem taşıyan çok amaçlı parkın ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını söyledi. Park hakkında bilgi veren Başkan Tellioğlu şunları söyledi:

"Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan 12 bin metrekare üzerine iki adet halı saha, iki adet çok amaçlı basketbol sahası, çocuk oyun parkı, dinleme alanları, 300 kişilik yemek salonu ve açık alan düğün salonunun bulunduğu çok amaçlı park Görümlü Beldemize hayırlı olsun. Startını verdik gördüğünüz gibi de inşaatına başladık. İki tane büyük 30’a 55 halı saha, iki adet çok amaçlı basketbol, voleybol minikler için futbol oynayacakları 2 adet saha daha olacak. Beraberinde 250300 kişilik çok amaçlı toplantı, yemek salonu yapılacak. Bununla beraber her kademede 4 kademeden oluşuyor burası. Arazinin el verdiği şartlara uyarak tasarladık. Her kademede yeşil alanlar, park dinleme alanları olacak. Bunun yanında çocuk oyun parkı olacak. En önemlisi de belde halkına açık alan düğün salonu yani bu da yaklaşık 100 metreye 80 metre alanda rahatça halay çekebilecekleri düğünlerini yapabilecekleri bir alan olacak. Yaklaşık 4 milyon 800 bin şuan ki yaklaşık maliyeti. Bizim en büyük amacımız vatandaşlarımıza hizmeti ayağına götürmek. Sosyal açıdan bu hizmeti yapabilmek. Ak belediyeciliği görümlü halkına gerçek anlamda tanıtmak bundan en büyük desteğimizi de Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan destekler alıyoruz. Biz bu destekleri vatandaşın ayağına götürüp hizmete dönüştürme amacımız."

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