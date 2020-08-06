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Şampuan kutusunda uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şampuan kutusunda uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan iki uyuşturucu satıcısı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Gurup Amirliği Ekipleri tarafından gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirilen narkotik suçlarına yönelik risk analiz çalışmasında durumundan şüphelenilen 65 AAG 944 plakalı araç durdurularak araç içerisinde bulunan Nihat E. ve Ömer E. isimli şahıslar ve araçta dedektör köpekle yapılan aramada şampuan kutusunun içerisinde 3 parça halinde toplam 102,58 gram metamfetamin ve 3 parça halinde 35,41 gram gelen eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Nihat E. ve Ömer E. tutuklanarak Şırnak Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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