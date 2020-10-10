Kato Dağı'ndaki rafting şampiyonası sona erdi



Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terörden temizlenen Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda 40 ilden gelen sporcuların katılımıyla yapılan Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğiyle Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda, rafting sezonu açılışı kapsamında 3 gün süren Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Yarışmanın birincisi açık yaş erkek kategorisinde İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü, ikincisi açık yaş kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü ikinci ve karma kategoride Muğla'dan katılan Sarsala Spor Kulübü 3'üncü oldu. Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde kulüpler, düzenlenen törenle ödülleri verildi. Ödül törenine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile çok sayıda davetli katıldı.

'BÖLGEMİZ ÇOK ŞÜKÜR HUZUR VE GÜVENLİK İKLİMİNİ YAKALAMIŞ DURUMDA'

Ödül töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası'na 40 ilden katılımın sağladığını ifade ederek, "Ortaya çok güzel bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğraf birlik, beraberliğimizi en güzel yansıtan bir fotoğraftı. Bu etkinliğimize 40 ilimizden gelen sporcularımız oldu. Hem burada rafting şampiyonasında yarıştılar hem de buradaki insanlarla kaynaştılar, dostlukları paylaştılar, gönül bağı kurdular. Bu tür spor müsabakalar vesilesiyle dostluklar kalıcı olacaktır. Bölgemiz çok şükür huzur ve güvenlik iklimini yakalamış durumda. Bu vesilesiyle emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, federasyon yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu huzur iklimi de daim olacaktır. Bu tür spor müsabakalarının devamı da gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da şampiyonanın yapılmasının bölgede çok şeyin değiştiğini gösterdiğini, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Bölgenin bu anlamda çok iyi sporcular yetiştireceğini ifade eden Orhan, şunları söyledi:

"Etkinliğin bir diğer olumlu tarafı da doğu ile batı kardeşliğine bir nebze katkı sağlamasıdır. Bir hafta boyunca kardeşlerimiz tanışıp kaynaşıyorlar. Bölge için önemli etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2020-10-10 20:42:26



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