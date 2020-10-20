Şırnak Üniversitesinde öğrenci sayısı 4 bini aştı

Yürüttüğü proje ve çalışmalarla her geçen gün daha da büyüyen, gelişen ve tercih edilebilirlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Şırnak Üniversitesi açılan ön lisans, lisans, lisansüstü bölüm ve programlarla birlikte Türkiye'deki 70 farklı il ile dünyanın 4 farklı ülkesindeki öğrenciler tarafından tercih edildi.

Ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda tercihlerini Şırnak Üniversitesinden yana kullanmaları ile 20202021 eğitim öğretim döneminde öğrenci sayısı 4 bin 74’e ulaştı. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, eğitim imkanları ve sunduğu gelecek fırsatları ile adından başarı ile söz ettirecek bir üniversite olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Rektör Erkan, "Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kadar sürekli gelişen, bulunduğu bölgeye ve ülkeye hizmet eden, uluslararası platformlarda adından söz ettiren bir üniversite olmuştur. Bu doğrultuda, tüm öğrencilerimizi önemsiyoruz. İmkanlarımızı her geçen gün iyileştirerek alanında uzman akademik kadromuzla öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. 70 farklı şehirde bulunan öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmesi sayesinde, üniversitemizde ayrıca bir kültür mozaiği de oluşmuştur" dedi.

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