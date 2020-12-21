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Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

DHA

Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 14-20 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10'u PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-12-21 12:13:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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