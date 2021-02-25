Kaymakam Solmaz hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi

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Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçeye bağlı köylerde ikamet eden hasta, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Solmaz, ilçeye bağlı Ballı köyünde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara bir araya geldi. Kaymakam Solmaz, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinleyerek not aldı.

Vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Solmaz'a teşekkür etti.

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