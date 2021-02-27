'Pençe- Kaplan' bölgesinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi



Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)'PENÇEKaplan' operasyon bölgesinde, görevi başında kalp krizi geçirerek, şehit olan güvenlik korucusu Abdullah Aydemir (45), memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

'PençeKaplan' operasyon bölgesinde güvenlik korucusu Abdullah Aydemir, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Aydemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesinin Uzungeçit beldesine getirildi. Evli ve 5 çocuk babası Aydemir için burada cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Tamer Bilecan, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ile şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Vali Pehlivan tarafından şehit yakınlarına Türk bayrağı verildi. Türk bayrağını teslim alan şehidin babası Hacı Aydemir, oğlunun 19 yıl güvenlik korucusu olarak görev yaptığını belirterek, "4 oğlum güvenlik korucusu, 1 oğlum uzman çavuş. Bu vatan için canım feda" dedi.

Şehit güvenlik korucusu Abdullah Aydemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Uludere Emin BAL

2021-02-27 13:31:07



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