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Silopi'de ihtiyaç sahiplerine 135 koli erzak yardımı

İHA

Silopi'de ihtiyaç sahiplerine 135 koli erzak yardımı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.
Silopi Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM 1) ilçe merkezi ve çevre köylerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve giysi yardımında bulundu. Hayır sever iş adamlarının bağışlarının yanı sıra emniyet mensuplarının da katkılarıyla hazırlanan koliler belirtilen adreslere teslim edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan ADEM 1 Müdiresi Aylin Ökten, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine gereken yardımları ulaştırdıklarını belirtti. Ökten; "Şu ana kadar 135 koli gıda yardımı ile 87 çocuğa giysi yardımında bulunduk. İhtiyaç sahiplerinin bize bağışladıkları yardımları mahalleleri dolaşarak tespit ettiğimiz hanelere ulaştırdık. Ramazan ayı sonuna kadar yardımlarımız devam edecek. Bizlere destekte bulunan ilçe Kaymakamımız Can Kazım Kuruca, hayırsever iş adamları ve emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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