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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta halkla bayramlaştı

İHA

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta halkla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramını geçirmek için geldiği Şırnak'ta halkla bayramlaştı.
Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile bayramlaştı. Bakan Soylu, “Bayramlar, sadece gününü yaşadığımız değil dününü de yaşadığımız, çocukluğunu yaşadığımızdır. Bugün, Şırnak'tan Edirne'ye kadar namazlar kılındı, kurbanlar kesildi. Hep beraber büyük bir şenlik yaşıyoruz. Bayram temizliktir, saflık ve sadeliktir. Bu bayram için size bir selam getirdim. Başkomutanımız, milletimizin sevgilisinin selamını getirdim. Dün akşam Cudi'de kahramanlarımızla bayramlaşırken, Şırnaklı hemşehrilerimize de bayram dileklerini iletti. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını, bayram dileklerini iletiyoruz. Huzur içerisinde hep birlikte bir bayramdayız” dedi.

Bakan Soylu, bölgede sağlanan huzura da değinerek şöyle konuştu:
“Biz bu ülkede, Cenabı Allah nasip etti, Cumhurbaşkanımız tensip etti, yöneticilik yapıyoruz. Siz ailenin reisisiniz anneler, babalar; ailenizin huzur içinde olmasını istersiniz değil mi? Bu ülkenin reisi de ülkesinin huzur içinde olmasını ister. Şırnak'ta vatandaşım Sefine'ye gitsin, 1700 yıllık tarihi yeniden canlandırsın ister, piknik yapsınlar. Şırnak'ın dağlarında hayvanlarını otlatsın. Kato'dan, Bestler Dereler'den, Cudi'den Gabar'a kadar her taraf huzur bulsun ister, güzel güzel çiçekler koksun ister. Çocuklarımız okullarında okuyup, mühendis, doktor olmasını isterler. Bu ülkeyi yönetenler bunu ister. Allah'a hamdüsenalar olsun. Nereden nereye geldik. O günleri hatırlamak dahi istemiyoruz. Ne olursunuz siz de hatırlamayın. 'Dün şöyleydi, böyleydi' demeyelim. 'Yarın daha huzurlu olacağız' diyelim. 'Şırnak, bugünden yarına daha güzel gelecekle buluşacak' diyelim. Dünün kötülüklerini değil dünün güzel hatıralarını hatırlayalım. Yolumuz, bahtımız açıktır. Burada hep birlikte emrinize amadeyiz. Allah, size olan sevgimizi, bizim size olan sevginizi gönlümüzde, gönlünüzde azaltmasın. Huzuru, Şırnak'a getirdik ya huzuru Diyarbakır'a getirdik ya bilesiniz bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu coğrafyanın da Suriye'nin de Irak'ın da Libya'nın da Afganistan'ın da Müslüman coğrafyasının, insanlığın, Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur. Hiç merek etmeyin, Allah bize o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek, Irak'a, Suriye'ye gidecek, buradan Libya'daki kardeşlerimize 'selam olsun' diyecek, Karabağ'dan Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün insanlık medeniyetini anlatabilecek günler uzak değildir. Bize itimat edin. Geçmişimize, tarihimize layık olacağız. Binlerce yıldır bu medeniyeti bize emanet edenlere layık olacağız. 'Cumhur İttifakı'na itibar edin. Bugüne kadar size yanlış istikamet göstermedik. İnşallah göstermeyeceğiz” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnaklı gençlere bayram hediyesi olarak 500 bisiklet verildi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet halkla bayramlaşma programının ardından Şırnaklı gençlerle Prestij Caddesi'nde bisiklet sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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